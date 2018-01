Ações da Cosipa sobem 42% As ações da Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) dispararam na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) recentemente. Os papéis preferenciais (PN, sem direito a voto) acumulam alta de 41,86% nos últimos sete pregões, até terça-feira (16), segundo a Economática. O gerente de relações com investidores da empresa, Gilson Bentes, afirmou que não há fato novo que justifique a alta das ações. Apenas na terça-feira, os papéis PN dispararam 22,0%, para R$ 0,61. Investidores chegaram a especular que o movimento teria ligação com as reclamações dos minoritários em análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O caso, porém, continua na área técnica e não deve subir para a avaliação do colegiado este mês. Em julho do ano passado, a CVM chegou a elaborar um memorando sugerindo que a Usiminas deveria fazer uma oferta pública pelas ações da Cosipa, no momento que decidir converter as debêntures em ações. O documento era uma resposta da autarquia a um ofício do Ministério Público, que está acompanhando o caso. Bentes não comentou o assunto. Segundo ele, há rumores no mercado de que os investidores estrangeiros estão voltando às compras na Bovespa. Entre os motivos que poderiam estar atraindo interesse pelas ações da empresa, afirmou, está justamente a reestruturação promovida pela Usiminas.