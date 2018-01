Ações da DELL sobem 8,66% após divulgação de relatório As ações da Dell Inc. registravam na noite desta terça-feira uma alta de 8,66% nas transações do after-hours do mercado norte-americano, depois da fabricante de computadores ter divulgado dados preliminares do balanço de seu terceiro trimestre fiscal que ficaram acima das expectativas de Wall Street. Depois do fechamento do mercado, a Dell disse que espera ter obtido um lucro de US$ 0,30 por ação sobre uma receita de US$ 14,4 bilhões no seu terceiro trimestre fiscal. Os analistas, na média, estavam esperando um lucro de US$ 0,24 por ação sobre uma receita similar. A Dell informou que medidas adotadas para melhorar o desempenho financeiro e operacional no longo prazo estão começando a ter efeito. Segundo a companhia, o mix de produtos e seus investimentos em serviços ao consumidor poderão ter um impacto sobre o lucro no curto prazo. A Dell adiou a apresentação de seu balanço por conta da investigação que a Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM norte-americana) está realizando sobre seus métodos de contabilidade. No pregão desta terça-feira, as ações da Dell fecharam a US$ 24,82, com um ganho de 0,69%. As informações são da Dow Jones.