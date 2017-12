Ações da Embratel disparam após proposta da Calais As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Embratel subiram forte após a divulgação do comunicado da Calais Participações, no qual informou sua proposta de US$ 550 milhões para a compra da Embratel. Às 15h48, o papel é negociado a R$ 14,30, em alta de 13,85% em relação ao fechamento de ontem. no patamar máximo desta quarta-feira, o papel foi negociado a R$ 14,99 (veja mais informações sobre o assunto no link abaixo). Pela nova proposta, o consórcio garantirá à WorldCom o recebimento de um valor mínimo de US$ 360 milhões por sua participação na Embratel - valor equivalente à oferta feita pela Telmex - no caso de a operação, ao contrário do que a Calais acredita, não ser aprovada pelas autoridades reguladoras brasileiras.