Ações da Embratel operam em forte baixa As ações da Embratel apresentaram forte oscilação na abertura do mercado acionário, em função das notícias relacionadas à possível compra da empresa pelo fundo de pensão dos funcionários da companhia, a Telos. As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Embratel abriram em alta de 4,85%. A tendência de alta foi revertida e às 11h40 os papéis estão em baixa de 5,50%. As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) seguem o mesmo movimento. Depois da alta de 1,38% na abertura, os papéis registram baixa de 4,06%. Notícias A Telos não confirmou oficialmente a compra da Embratel, mas informou hoje que manifestou interesse na compra da Embratel Participações. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que não se manifestará sobre o anúncio da compra da Embratel pela Fundação Telos, porque não foi informada oficialmente da operação.