Ações da Globex dispararam 35% na 5ª, em movimento atípico

Chamou a atenção de operadores do mercado de ações, na quinta-feira, 3, a movimentação atípica na Bovespa das ações da Globex, veículo utilizado pelo grupo Pão de Açúcar para comprar as Casas Bahia. A operação foi confirmada há pouco por meio de fato relevante.

Veja também:

Pão de Açúcar compra as Casas Bahia por meio da Globex

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Globex ON fechou a quinta-feira com valorização de 35,42%, cotada a R$ 14,49, com giro financeiro de R$ 959,165 mil, envolvendo 73.400 ações. O número de ações negociadas foi muito superior à média diária dos últimos 30 dias no pregão, de 10.153 ações. "Por ser um papel que tem baixa liquidez, a movimentação na quinta-feira à tarde chamou a atenção", disse um operador.

Com essa alta de quinta-feira, Globex ON acumula em dezembro valorização estupenda de 52,53%, enquanto o ganho do Ibovespa nos primeiros três dias úteis do mês é de 1,90%.

As ações PNA do Grupo Pão de Açúcar fecharam na quinta-feira em leve baixa de 0,65%, a R$ 56,95, com volume negociado de R$ 46 milhões.