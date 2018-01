Ações da Google caem e pressionam Nasdaq A Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - operou em queda nesta segunda-feira, influenciada pelo comportamento das ações do Google. Às 18h26 (horário de Brasília), a Nasdaq estava em queda de 1,16%. As ações do Google sofreram hoje com a preocupação dos investidores em relação a um artigo publicado na revista semanal de finanças Barron´s, segundo o qual as ações da companhia deverão ter seu preço reduzido à metade no próximo ano, em conseqüência do aumento na competição por seus concorrentes Microsoft e Yahoo!. Neste mesmo horário, o índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera em baixa 0,36%.