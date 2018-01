Ações da Google superam a casa dos US$ 500 As ações da Google superaram nesta terça-feira, 21, os US$ 500, mais de cinco vezes o preço de colocação em Bolsa de agosto de 2004 e US$ 100 acima do valor que possuía há um ano. A alta foi estimulada pela confiança dos consumidores de que a companhia será o ator principal no mercado de venda de espaço publicitário na internet em pouco tempo, assim como na capacidade da companhia de criar novas fontes de receita. Na abertura da sessão desta terça, as ações da Google tiveram uma alta de US$ 9,55 (ou aproximadamente 2%), para US$ 504,6, e entra assim em um grupo exclusivo de seis ações que são as únicas negociadas acima da barreira dos US$ 500. As ações da empresa começaram a ser vendidas em bolsa no dia 18 de agosto de 2004, quando foram oferecidos 19,6 milhões de títulos por um preço de US$ 85 cada. Em setembro do ano passado, foram vendidos outros 14,2 milhões de ações por US$ 295 cada. Com a alta desta terça, o valor de mercado da Google alcança os US$ 154 bilhões, mais de quatro vezes a da Yahoo, a segunda empresa do setor, cujo valor em bolsa é de US$ 37 bilhões. A Google é também a terceira maior empresa de tecnologia nos EUA medida por seu valor no mercado, atrás só da Microsoft e da Cisco Systems.