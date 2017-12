Ações da Iberdrola e Endesa sobem com fim de fusão As ações das companhias espanholas de energia Endesa e Iberdrola estão em alta na Bolsa de Madri, refletindo a satisfação dos investidores com a decisão ontem do conselho de ambas as empresas de abandonar os planos de fusão. Às 8h13 (de Brasília), as ações da Endesa subiam 3% e as da Iberdrola operavam com ganho de 9,4%, segundo site da Bolsa de Madri. O índice Ibex-35 registrava alta de 0,42%.