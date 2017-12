Ações da Parmalat despencam na retomada dos negócios As ações da Parmalat Finanziara SpA despencaram próximo a 50% quando as operações com os papéis do grupo italiano de alimentos voltaram a ser negociados, após três dias de suspensão na Bolsa de Milão. Os negócios foram retomados próximo às 7h30 (de Brasília), com 7 milhões de papéis trocando de mãos. Esse volume subiu a 23 milhões de ações nos oito minutos seguintes e próximo às 7h50 (de Brasília) os negócios foram suspensos, por excesso de movimento. Nesse momento, os papéis caíam 41%. No começo do dia, as ações não puderam ser cotadas, porque durante as negociações pré-mercado suas perdas superaram a margem de 10% de queda permitida. Na sequência, a Bolsa ampliou a margem para 50%. Na sexta-feira, as ações da Parmalat fecharam em 2,23 euros. Durante o pré-mercado, o papel chegou a 1 euro ou 55% abaixo do fechamento anterior. A pressão reflete as preocupações dos investidores em relação as condições de liquidez da companhia, ainda não detalhadas, e a habilidade da Parmalat em cumprir dívidas de 6 bilhões de ienes. A agência de classificação de risco Standard & Poor´s rebaixou o rating da companhia duas vezes nessa semana, para o status junk. As informações são da Dow Jones.