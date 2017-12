Ações da Petrobras com recursos próprios A participação na oferta pública de ações ON da Petrobras não se restringe apenas ao uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os papéis também podem ser adquiridos diretamente com recursos próprios de três maneiras: à vista com desconto de 20% para resgate somente após 12 meses - caso os ativos sejam vendidos entre o 6.º e 12.º mês, o desconto cai para 10% -, sem desconto com liquidez imediata e a prazo sem desconto. A maior parte das instituições exige aplicação mínima de R$ 5 mil, que deverá ser precedida de um pedido de reserva. Em geral, para fazer a reserva, o investidor tem de comparecer à corretora ou às agências bancárias (casos do Banco Alfa, Banespa, Bradesco, Caixa Econômica, HSBC, Safra e Santander) com CIC e RG, cópias autenticadas desses documentos e comprovante de residência. Em algumas corretoras, como a Hedging-Griffo, o cliente pode fazer a operação pela Internet, por meio de uma assinatura eletrônica. O investidor deve ficar atento ao dia de pagamento das ações. Enquanto algumas instituições exigem o pagamento no momento da reserva, outras cobram apenas no dia do leilão, previsto inicialmente para dia 8 de agosto. O investidor também deve estar ciente de que terá de desembolsar, por mês, R$ 5,40 de taxa de custódia cobrada pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Não há taxa de corretagem na aquisição, mas ela será cobrada na venda, no futuro. Procura por compra direta está devagar A procura por investimentos na estatal com aquisição direta de papéis com recursos próprios está muito inferior à por fundos que permitem o uso de FGTS. Especialistas também reclamam que o preço teto de R$ 58,00 fixado pelo governo é muito alto. O receio do mercado é a incerteza quanto ao sucesso do leilão. Se valer o limite do governo, o valor máximo a ser pago por uma ação ordinária da Petrobras vai ser de R$ 46,40. Nesse caso, o desconto real, se considerado o valor da Petrobras na sexta-feira (R$ 48,81), seria de 4,94%, e não 20%.