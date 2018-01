Ações da Pfizer caem após fim dos testes de medicamento A paralisação, no fim de semana, do desenvolvimento do torcetrapib, uma droga que ajuda a aumentar a produção do chamado colesterol bom, fez as ações da maior companhia farmacêutica do mundo, a Pfizer, levarem um tombo na segunda-feira. Na Bolsa de Nova York, a queda foi de 10,6%. Num teste clínico da droga que envolvia 15 mil pacientes, morreram mais pessoas do que se esperava: 82 pacientes que tomavam torcetrapib e o redutor de colesterol Lipitor, contra 51 que tomavam apenas o Lipitor. O cancelamento da droga com potencial de se tornar um enorme sucesso e substituir o Lipitor põe um grande obstáculo nos planos do diretor-presidente da Pfizer Inc., Jeffrey Kindler, de reorganizar a empresa. A Pfizer, como muitas de suas rivais, está sendo afetada pela expiração de patentes de antigos remédios de sucesso e uma linha de desenvolvimento de novas drogas que, no médio prazo, se mostra anêmica, além de exigências de corte de custos de planos de saúde, empresas e governos. Nos Estados Unidos, nunca houve tanta pressão sobre médicos e pacientes pelo uso de medicamentos genéricos, em vez dos mais lucrativos remédios de marca. No período de três anos que se encerrará em 2007, a Pfizer terá a perda de patentes para drogas cujas vendas somadas chegaram, no auge, a US$ 14 bilhões por ano. Num relatório recente, Richard Evans, um analista da corretora Sanford C. Bernstein, estimou que as vendas da Pfizer vão cair de US$ 47,1 bilhões este ano para US$ 41,7 bilhões em 2008. A erosão vai piorar sem o torcetrapib, cujo lançamento alguns projetavam para 2009. De sua parte, a Pfizer afirmou no fim de semana que as receitas para os próximos dois anos serão ?comparáveis? à de 2006 e que o crescimento da receita voltaria em 2009, apesar do cancelamento de pesquisa e desenvolvimento do torcetrapib. Kindler, um advogado cujos quase cinco anos na Pfizer correspondem a todo seu currículo na indústria farmacêutica, enfrenta agora um desafio enorme. Ele foi selecionado em julho passado para a presidência executiva, dentre um grupo de candidatos que incluía dois executivos de longa data na empresa. Agora, Kindler terá de agir ainda mais agressivamente para cortar custos e voltar a encher o catálogo de remédios da empresa, possivelmente por meio de aquisições. ?Temos de ser muito mais rápidos e ágeis para antecipar mudanças e atender às necessidades de nossos consumidores?, disse Kindler numa entrevista ao Wall Street Journal. ?Nesse esforço, tudo está em jogo - não há vacas sagradas.? Kindler não descreveu seus planos para a Pfizer, dizendo que queria esperar uma reunião com investidores programada para o fim do mês que vem. Como evidência da determinação de Kindler, algumas pessoas de fora da companhia apontam para a decisão da farmacêutica, na semana passada, de cortar 20%, ou mais de 2 mil pessoas, de sua equipe de vendas. Era a maior equipe de vendas da indústria farmacêutica e um símbolo da tradicional abordagem da Pfizer de contar bastante com a força do marketing. A Pfizer chegou ao topo da indústria farmacêutica basicamente por causa da força do Lipitor, que, junto com seus rivais, tornou-se parte de uma das categorias de medicamentos que mais venderam nas últimas duas décadas. Sua capacidade de reduzir o colesterol ruim, que entope artérias, conhecido como LDL, levou a reduções significativas em ataques cardíacos e mortes, transformando assim a cardiologia. Apesar desse sucesso, doenças da artéria coronária continuam sendo a maior causa de mortes do mundo, e até metade das vítimas de ataques cardíacos tem nível de LDL que eram considerados normais. De fato, muitos deles também tinham baixos níveis de HDL, ou colesterol bom, que ajuda a limpar as artérias do colesterol ruim. Esse é um grande motivo para a busca pelas farmacêuticas de uma droga que eleve os níveis de HDL.