Ações da Positivo sobem mais de 80% As ações da Positivo Informática voltaram aos holofotes, com valorização muito acima do normal. Ontem, dia de baixa na Bovespa, os papéis da fabricante de computadores subiram mais de 80%. Porém, não há explicação racional para essa oscilação atípica. Nenhuma nova oferta foi colocada na mesa - contrariando rumores que circularam ontem no mercado. No fim do ano passado, a chinesa Lenovo fez uma proposta para comprar a Positivo. O valor foi considerado baixo.