Ações da Sabesp terão desconto de 5% O Governo do Estado de São Paulo esclarece no edital de oferta pública de ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Sabesp o modelo de distribuição dos papéis. Segundo o edital, a operação será estruturada de duas formas, sendo a oferta de varejo e, depois, a institucional. A oferta do varejo será destinada aos investidores pessoas físicas residentes no País e aos empregados da Sabesp. Para tanto, eles poderão adquirir os papéis da companhia diretamente ou por meio de fundos FTVM, especificamente constituídos para esta operação. Haverá desconto de 5% sobre o preço resultante do bookbuilding para aqueles que pagarem à vista e permanecerem com os papéis por seis meses, a contar da liquidação financeira (prevista para 14 de maio). Os empregados e ex-empregados da Sabesp poderão adquirir os papéis, além dos meios citados acima, também pelo clube de investimento denominado Banespa - Clube de Investimento em Ações da Sabesp. Já a oferta institucional será destinada à demanda das pessoas físicas acima dos limites estabelecidos na oferta de varejo, às pessoas jurídicas de qualquer natureza, fundos de investimentos (exceto os FTVM-Sabesp), entidades administradoras de recursos de terceiros, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência privada e de capitalização e outros investidores institucionais. Somente serão alocadas as ações da Sabesp aos investidores institucionais após atendidos todos os pedidos de reserva realizados pelo varejo. O governo paulista informa no edital de oferta pública de ações da Sabesp, divulgado hoje, que o mínimo de aplicação para os investidores de varejo será de R$ 1.000,00, para investimento direto e à vista. O mínimo de aplicação para aqueles aplicarem por meio dos fundos FTVM será de R$ 300,00. O investimento máximo permitido para a oferta de varejo e aos empregados, tanto diretamente, como por cotas de fundos, é de R$ 50 mil. Os fundos formados exclusivamente para atender à oferta de ações da Sabesp poderão determinar uma valor mínimo de aplicação inferior aos R$ 300,00 determinados no edital, de acordo com o regulamente de cada fundo. As reservas de pedidos de ações ordinárias da Sabesp, segundo edital divulgado hoje pelo Governo do Estado de São Paulo, deverão ser feitas até o dia 8 de maio.