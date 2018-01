Ações da Submarino disparam na Bovespa As ações da Submarino demoraram para abrir negócios nesta quinta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Mas, quando as transações começaram, a alta atingiu a máxima de 20,95%, com a ação cotada em R$ 63,50. Na máxima do dia, até o início da tarde, os papéis chegaram a ser negociados a R$ 65,50. Por volta das 14h, os papéis estão em alta de 18,10%, negociados a R$ 62,00. O volume com as ações, por enquanto, é o maior da Bolsa nesta quinta, de R$ 68 milhões. Para gestores, o forte ganho de Submarino faz sentido, já que a empresa será a que mais ganhará com a fusão anunciada hoje com a Americanas.com (veja mais informações no link ao lado). Numa avaliação preliminar, os especialistas citam a distribuição de dividendos (divisão de lucros)aos acionistas da Submarino, de R$ 500 milhões, além do fato de a empresa passar a fazer parte de uma nova realidade, muito maior, pois a Americanas.com movimenta dois terços do total de vendas e lucros da nova companhia. A fusão, em si, é considerada positiva para as duas empresas. "Imagine a Vivo se unindo à TIM. É uma eliminação de um grande concorrente", disse um gestor. Os especialistas, contudo, reclamam da ausência de detalhes na futura configuração acionária do negócio. Há dúvidas sobre como ficará a composição entre os acionistas da Lojas Americanas, controlada pelos empresários Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lehmann e Marcel Telles, sócios do antigo Banco Garantia. Já as ações da Lojas Americanas ensaiaram uma alta forte na abertura, a mais de 6%. Entretanto, a força diminuiu, e as ações viraram, passando a cair 1,83%. Às 14h, estão estáveis em relação ao fechamento de ontem. Segundo analistas, os papéis estão devolvendo fortes altas de toda a semana. Nos últimos sete dias, Lojas Americanas PN sobe quase 8%, ante alta de 1,5% do Ibovespa - Índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa. O volume financeiro é de R$ 24,3 milhões, um dos maiores do mercado.