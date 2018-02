Ações da TAM começam dia em alta, mas já caem mais de 4%

As ações da TAM abriram com leve alta nesta quinta-feira, 19, mas já reverteram e às 14h estão em baixa de 4,15%, cotadas a R$ 57,80. Neste mesmo horário, o Ibovespa - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - estava em alta de 0,92%. Lista completa dos mortos Quem são as vítimas do vôo 3054 As histórias das vítimas da tragédia O local do acidente Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Os acidentes mais graves da aviação brasileira Cronologia da crise aérea Conheça o Airbus A320 A repercussão da tragédia no mundo Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe Galeria de fotos Tudo sobre o acidente da TAM Na quarta, o dia seguinte ao acidente com o Airbus A-320 da TAM, os papéis da companhia aérea fecharam com baixa de 9,08%. A agência de classificação de risco Standard & Poor's Ratings Services afirmou que o acidente não afetará imediatamente o rating de crédito de longo prazo da companhia aérea, atualmente em BB. Alguns analistas, no entanto, já recomendaram a seus clientes para ficarem fora do setor de aviação neste momento. As ações da Gol estão sob influência das ações da TAM. Ontem fecharam em queda de 2,64% e nesta quinta operam em baixa de 2,19%, cotadas a R$ 53,70.