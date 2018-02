Ações da TAM têm mais um dia de queda

Mais um dia de queda para as ações da TAM. As preferenciais (PN, sem direito a voto) abriram cotadas a R$ 55,55, depois de terminarem a quinta-feira, em R$ 56,50. Nesta sexta, às 12h47, a queda é de 4,23%, com patamar em R$ 54,11. Neste mesmo horário, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - opera com baixa de 1,39%. Na terça-feira, um Airbus A-320 da companhia perdeu o controle depois de aterrissar no Aeroporto de Congonhas em São Paulo. A aeronave saiu da pista principal do aeroporto, atravessou a avenida Washington Luis e chocou-se contra um depósito da companhia, matando todas as pessoas a bordo. No horário do acidente, o mercado de ações já tinha fechado e as ações das empresa foram vendidas no fina do dia a R$ 66,32. No dia seguinte à tragédia, as ações da TAM caíram mais de 9%.