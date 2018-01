Ações da Tata caem por temores de nova oferta pela Corus As ações da Tata Steel fecharam em forte queda nesta quarta-feira por temores de que a siderúrgica indiana vá elevar novamente sua oferta pela anglo-holandesa Corus para tentar superar a proposta da rival brasileira Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). As ações da empresa caíram 4,75%, para 435,65 rúpias, na Bolsa de Valores de Mumbai. No mesmo dia, o mercado registrou valorização de 0,4%. Desde a aprovação da oferta inicial da Tata pela Corus, em 20 de outubro, as ações da indiana acumulam queda de quase 15%. Depois do aumento da oferta pela CSN, os jornais indianos informaram que o grupo local deve elevar novamente sua proposta. De acordo com o jornal Business Standard, que cita fontes próximas às negociações, os bancos que apóiam a Tata estão dispostos a estender sua linha de crédito da oferta para até 550 pence por ação, o que daria à Corus um valor de US$ 10,2 bilhões. A oferta da CSN é de 515 pence por ação, o que dá um total de US$ 9,6 bilhões. Segundo o jornal Hindustan Times, a Tata deve revisar sua oferta, atualmente em 500 pence por ação, entre 5% e 8%. "A Tata Steel está ciente dos acontecimentos e vai considerar sua posição", diz o jornal, citando um porta-voz da companhia. Outro jornal, o Economic Times, informa que o grupo indiano contratou o banco inglês NM Rothschild & Sons para participar da operação - ele se junta aos bancos ABN Amro e Deutsche Bank. Além de ajudar na preparação de uma nova oferta, o Rothschild também deve colaborar na captação de recursos para o negócio. Salto O que está em jogo nessa disputa é um salto considerável no ranking das maiores siderúrgicas do mundo. Com a compra da Corus, tanto a CSN, 48ª do mundo pela lista do International Iron and Steel Institute, quanto a Tata, 55ª, passariam a ocupar o 5º posto no ranking. Maiores, as empresas ganham mais poder para negociar com os fornecedores de minério de ferro - mercado concentrado nas mãos de poucos grupos. No caso da CSN, a compra da Corus também significaria a expansão para mercados importantes, principalmente o europeu. Na terça-feira, a Corus anunciou o adiamento da assembléia de acionistas que vai analisar as propostas de compra. A data da nova reunião, inicialmente marcada para 20 de dezembro, não foi definida. Em comunicado, a Corus informou apenas que "anunciará no momento oportuno uma nova data para a assembléia geral". A disputa pela Corus começou no final de outubro, quando a Tata anunciou que havia chegado a um acordo com a direção do grupo para a sua compra. A oferta era de 455 pence por ação, o equivalente a US$ 7,6 bilhões. Porém, em meados de novembro - antes que a assembléia de acionistas analisasse a proposta da Tata -, a CSN entrou na briga e anunciou que faria uma oferta oficial de 475 pence por ação, ou US$ 8,1 bilhões. No domingo, a Tata informou que havia revisado sua proposta, chegando a 500 pence por ação, ou US$ 9,2 bilhões. Mas, na segunda-feira, a CSN anunciou sua proposta oficial pelo grupo: 515 pence por ação. Para garantir o negócio, a CSN assegurou uma linha de financiamento de US$ 8 bilhões com os bancos Barclays, Goldman Sachs e ING. Além disso, firmou uma linha de crédito de cerca de US$ 2,5 bilhões com o UBS e o Citibank. O diretor-financeiro da CSN, Otávio Lascano, informou também que o grupo tem um caixa de US$ 1,5 bilhão a US$ 2 bilhões, que poderiam fazer parte do pacote de aquisição.