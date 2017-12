Ações da Telemar tiveram maior volume de negócios em março Em março, as ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) que apresentaram o maior volume financeiro de negócios foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telemar, com R$ 3,09 bilhões; Petrobras PN, com R$ 2,01 bilhões; Ambev PN, com R$ 1,54 bilhão; com Vale do Rio Doce PNA, R$ 1,02 bilhão; e as ordinárias (ON, com direito a voto) da Siderúrgica Nacional, R$ 1,01 bilhão. O Ibovespa ? formado pelas 54 ações mais negociadas na Bolsa ? encerrou março com alta nominal de 1,78% - ante a retração de 0,44% do mês anterior. Entre as maiores altas do Ibovespa em março figuraram as ações ON da Tele Celular Sul (+35,1%), Net PN (+31,7%), Celesc PNB (+24,0%), Tele Celular Sul (+20,2%) e Telesp Celular Participações PN (+19,7%). Na outra ponta, os papéis preferenciais da Ambev tiveram a menor lucratividade no mês (-24,1%), seguidos por Brasil Telecom PN (-14,0%), Telemar Norte Leste PNA (-11,5%), Telemar PN (-10,8%) e Comgás PNA (-10,8%).