Ações da Telesp Celular serão leiloadas amanhã O leilão de aquisição das ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Telesp Celular pela Portugal Telecon (PT) será realizado amanhã às 13 horas, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A liquidação financeira, no entanto, acontece na sexta-feira. Isso quer dizer que o dinheiro da recompra será repassado às corretoras responsáveis pela venda três dias após o leilão. A quantia deverá estar disponível na conta dos clientes no mesmo dia. Os acionistas que não se habilitaram para realizar a venda dos papéis, podem ficar com um ativo de pouca liquidez - facilidade de negociação. Esse motivo deve fazer com que muitos acionistas vendam as ações, mesmo com um preço baixo, se comparado com a perspectiva de valorização do papel no longo prazo. Após o leilão, a Portugal Telecon voltará ao mercado para comprar o papel somente em caso de nova oferta pública. Isso só ocorreria caso a companhia resolvesse fechar o seu capital ou se o leilão, que será realizado amanhã, tiver poucas adesões.