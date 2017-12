Ações da Terra Lycos caem 4,8% em Madri As ações do portal Terra Lycos SA voltam a operar no negativo na Bolsa de Madri, depois da confirmação da saída do executivo-chefe Bob Davis. A empresa anunciou ontem faturamento de US$ 164 mi, mas também fez uma ampla mudança em sua equipe de gerenciamento, encerrando meses de especulação sobre a saída de Davis. Os papéis do Terra Lycos caíam 4,8%, para 15,90 euros, nesta manhã, após fecharem ontem em baixa de quase 10% com as notícias envolvendo a administração da empresa. As informações são da agência Dow Jones.