Ações da Terra Lycos caem mais de 5% em Madri As ações do portal Terra Lycos registram uma queda acentuada na Bolsa de Madri, após a agência Dow Jones ter publicado uma matéria informando que o executivo-chefe, o norte-americano Bob Davis, deve anunciar a sua saída da companhia, depois da divulgação do balanço do quarto trimestre. Os papéis da empresa caíam 5,9%, para 17,36 euros. O portal deve apresentar seu balanço hoje, após o fechamento do mercado às 14h30 (de Brasília), e, logo em seguida, promoverá uma conference call com analistas. Ontem, a agência Dow Jones informou que Davis e executivos da Telefónica, controladora do Terra Lycos, mantiveram uma reunião de 11 horas para tentar dissuadir o norte-americano de sua proposta de deixar a empresa.