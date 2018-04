Ações da TIM fecham em baixa de 22,7%

As ações ordinárias (com direito a voto) da TIM Participações fecharam ontem em queda de 22,7%, após a CVM voltar atrás em sua decisão de exigir que o consórcio Telco fizesse uma oferta pública de aquisição das ações dos minoritários da TIM. Segundo advogados, a decisão do colegiado da CVM não pode mais ser contestada na esfera administrativa. A advogada Eliana Chimenti, que prestou assessoria jurídica ao consórcio Telco, formado pela Telefônica e bancos italianos, diz que, se os fundos de investimento que ingressaram com a reclamação na autarquia quiserem contestar a posição, vão ter de ingressar diretamente na Justiça. O caso só poderia ser enviado ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - conhecido como "conselhinho"- caso se tratasse de um processo sancionador, argumenta. "Como o processo foi originado na área técnica da própria CVM, não cabe recurso ao conselhinho", diz. O processo na CVM foi aberto após requerimento dos fundos da Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, JGP e Credit Suisse Hedging Griffo. Os representantes da Gávea e JGP não foram localizados e a Hedging Griffo informou que não comentaria a decisão. A posição inicial da CVM foi tomada em janeiro deste ano, por entender que a compra da participação acionária na Telecom Italia - controladora da TIM no Brasil - pela Telco representou uma troca de controle, apesar de o consórcio ter ficado com apenas 24% do capital da operadora italiana. Na época, a CVM avaliou que, mesmo com uma posição minoritária, o consórcio exercia de fato o controle da empresa. Nesse caso, os minoritários da TIM Participações teriam direito de receber 80% do valor pago na operação por suas ações ON. Na defesa da Telco, os advogados sustentaram que a Lei das S/A não contempla o chamado controle minoritário. Na análise dos advogados, a posição da CVM no caso da TIM foi um passo importante em um momento em que a contestação sobre a aplicação da oferta de tag along em casos de troca de controle deve crescer, por causa do aumento no número de companhias sem um controlador definido.