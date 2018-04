Ações da Vale são mais negociadas em NY do que em SP As ações da Vale do Rio Doce já são mais negociadas na Bolsa de Nova York do que na Bovespa, segundo o gerente de relações com investidores da mineradora, Roberto Castello Branco. Das ações fora do poder dos acionistas controladores, cerca de 60% estão negociadas no mercado americano e 40%, no Brasil. Outra indicação do aumento da liquidez do papel da ex-estatal é que duas bolsas de futuros dos EUA estão lançando opções com base nos ADRs das ações ordinárias da empresa, a CBOE, de Chicago, e a Pacific Exchange, da Califórnia. Segundo Castello Branco, as opções ainda têm baixa liquidez, mas ilustram o interesse dos investidores norte-americanos pelos papéis da empresa. O executivo acredita que as ações da empresa estão no grupo de investimentos que se buscam em momentos de crise, como o atual. "Nesses momentos sempre há o ´fly to quality´ (fuga para a qualidade)", observou. Uma das ilustrações disso é que as ações da empresa subiram 45% este ano, enquanto o índice Ibovespa acumulada queda de 32%. A CVRD vai iniciar programa de comunicação mais intensa com investidores brasileiros e internacionais. Na próxima semana, a empresa terá reunião na Caixa Econômica Federal (CEF) para estabelecer mecanismos de contato com os 729 mil investidores brasileiros que adquiriram ações da empresa utilizando recursos do FGTS. Além disso, em novembro a empresa fará um "road show" nos principais centros financeiros internacionais, já apresentando as expectativas da empresa para 2003, além de comentar os resultados até o terceiro trimestre. O diretor executivo da Vale, Fábio de Oliveira Barbosa, garantiu que não há nenhum programa de lançamento de títulos vinculado ao esforço. "O objetivo é mesmo aumentar o grau de transparência e apresentar a estrutura de governança corporativa da companhia", disse. O diretor de Vale informa que a empresa mantém o seu programa de investimentos para este ano, que deverá consumir cerca de US$ 1 bilhão, mesmo com a turbulência no mercado financeiro internacional. A empresa tem cerca de US$ 1,5 bilhão em caixa e não há nenhum vencimento de dívida nos próximos meses. O próximo vencimento só ocorrerá em dezembro de 2003, no montante de US$ 200 milhões. A dívida bruta da empresa soma US$ 3,9 bilhões, mas deduzidos os recursos em caixa, a dívida líquida somava US$ 2,4 bilhões no final de junho, disse Barbosa. A grande volatilidade do dólar em junho foi uma das principais razões para a redução do lucro da Companhia Vale do Rio Doce no último trimestre, mas esse fator tende a ser anulado nos próximos períodos. A avaliação é de Fábio Barbosa, que observou que o dólar do final do trimestre utilizado para a variação cambial tinha cotação de R$ 2,84, mas o dólar médio no trimestre passado ficou em R$ 2,44. Ou seja, houve uma diferença de 16% no "preço" da moeda norte-americana nos momentos de ponta (final do trimestre) e médio. A dívida líquida da Vale no final do trimestre era de US$ 2,4 bilhões. "Essa defasagem tende a desaparecer nos trimestres seguintes", complementou Roberto Castello Branco. Ele disse que, quanto à margem bruta, o trimestre passado foi o segundo melhor da história da companhia, em termos de geração de caixa. O Ebtida (lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização da dívida) ficou em R$ 864 milhões, o que corresponde a 49% das receitas líquidas. Em termos de vendas, apesar da redução média de 2,5% nos preços do minério, a Vale conseguiu ampliar a receita em mais 15%, conseguindo receitas brutas de R$ 1,84 bilhão no trimestre passado, elevando o acumulado no semestre para R$ 3,44 bilhões.