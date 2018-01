Ações da "velha economia" lideram alta em NY A Bolsa de Nova York fechou em alta de 1,67%, em dia de forte expectativa em relação à decisão do Fed sobre as taxas de juro. O índice Dow Jones subiu quase 2%, embalado por compras de blue chips representativas da "velha economia" (General Electric +4,21%, 3M +3,83%, Caterpillar +3,02%). A aposta dos investidores é de que empresas como essas serão beneficiadas por um afrouxamento da política monetária do Fed. As ações da Procter & Gamble subiram 6,36%, depois de a empresa anunciar seus resultados. O índice Nasdaq, concentrado em ações de tecnologia, fechou praticamente no mesmo nível de ontem, em 0%. Muitos investidores realizaram lucros, depois das altas recentes. As informações são da Dow Jones.