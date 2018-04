Ações de bancos começam o mês em alta As ações de bancos começaram o mês de agosto em alta, revertendo uma pequena parte das perdas acumuladas no mês passado. Nos dois primeiros dias de agosto, as preferenciais (PN, sem direito a voto) do Bradesco acumularam alta de 6,94%. Já as ordinárias (ON, com direito a voto) registraram valorização de 9,11% nesse período. Em julho, a queda foi de 21,44% e 13,44%, respectivamente. As ações do banco Itaú também seguiram essa tendência. As preferenciais registram valorização de 9,39%, enquanto as ordinárias acumularam alta de 8,05% No mês passado, as PN acumularam queda de 23,39% e as ON, baixa de 21,28%. Os papéis do Banco do Brasil (BB) também registram alta nos primeiros dias de agosto. Mas, nesse caso especificamente, o desempenho foi uma reação positiva ao já esperado anúncio para o prazo de troca de ações preferenciais por ordinárias, em uma operação para adesão ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). As preferenciais fecharam em alta de 8,98% e as ordinárias, 7,89%. Em julho, o desempenho das ações do Banco do Brasil também foi negativo, porém melhor se comparado ao dos demais bancos e ao do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa. As ordinárias da instituição registraram queda de 3,25% e as PN, baixa de 4,92%. O Ibovespa acumulou baixa de 12,36%. Motivos para a queda Júlio Ziegelmann, da BankBoston Asset Management, explica que as ações de bancos em julho foram muito prejudicadas em conseqüência da crise que se agravou nesse período, resultando em forte alta do dólar, aumento da taxa de risco-país e desvalorização dos títulos brasileiros. Muitos analistas chegaram a falar da possibilidade de reestruturação da dívida brasileira e, até mesmo, de um calote. "Acredito que é um pessimismo exagerado, mas é certo que os bancos seriam os mais afetados nessa situação. O fato é que as instituições financeiras fazem a intermediação na poupança dos investidores. Ou seja, emprestam para o governo o dinheiro que captaram junto aos clientes. Portanto, se há um calote, os bancos terão sérias dificuldades em honrar seus papéis, o que acaba afetando empresas de todos os setores e, até mesmo, dos investidores pessoa física", avalia. Ziegelmann também acredita que as ações de bancos no Brasil sofreram com uma piora na percepção dos investidores estrangeiros em relação a esses papéis. "O desaquecimento econômico reduz o lucro dos bancos, já que diminui o ganho com as operações de crédito. Mas essa não é uma regra que vale para os bancos brasileiros, já que eles também ganham em períodos de crise, em função das elevadas taxas de juros que recebem para emprestar dinheiro ao governo", afirma. De qualquer forma, segundo Ziegelmann, foi esse o pensamento que levou o investidor estrangeiro a reduzir de forma expressiva a sua participação em papéis de bancos brasileiros, pressionando para baixo o preço das ações. Ele avalia que, de maneira geral, o valor das ações de bancos de todos os países sofreram nos últimos dias. "O movimento foi puxado pela queda nas ações de bancos norte-americanos, em função das fraudes em balanços de empresas do país que tinham dívidas com as instituições financeiras. A influência se dá sobre papéis de bancos do mundo todo, sendo que, quanto maior o risco de um país, maior será a diferença entre o preço da ação de um banco norte-americano e o de uma ação de um banco nesse país". O diretor do BNL Asset Management, Cláudio Lellis, destaca que o comportamento das American Depositary Receipts (ADRs) dos bancos brasileiros em Nova York acompanhou a queda nas ações de instituições financeiras na Bovespa, o que já era esperado, devido às operações de arbitragem que levam à paridade entre o valor desses papéis. As ADRs são certificados emitidos por instituições financeiras norte-americanas, que representam ações de uma empresa fora dos Estados Unidos. Para se ter uma idéia, em julho, as ADRs do Bradesco fecharam em baixa de 29,5%, e as do Itaú em queda de 30,5%. Vale a pena comprar ação de bancos agora? Para o diretor da BNL Asset Management, a decisão de comprar ações de bancos nesse momento vai depender da visão que o investidor tem sobre as perspectivas para o cenário econômico e político no Brasil. "Em um cenário positivo, os papéis de instituições financeiras são boas opções. No caso do Bradesco e Itaú, cujas ações fazem parte do Ibovespa, há um forte comprometimento dessas empresas com os acionistas. O respeito e a transparência na divulgação de informações são boas características desses bancos", avalia. A analista de bancos e coordenadora da área de análise da ABN Amro Asset Management, Gláucia de Castro Quinto, acredita em uma recuperação rápida dos papéis dos bancos. Porém, a analista lembra que qualquer compra de ações na Bovespa deve ser feita apenas se o investidor dispõe de tempo para esperar pela valorização pretendida. Segundo ela, trata-se de um investimento de risco em que as oscilações podem ser constantes, principalmente no atual momento de incertezas - encaminhamento da sucessão presidencial no Brasil, evolução da atividade econômica nos Estados Unidos e a desconfiança dos investidores em relação aos balanços de empresas norte-americanas.