Ações de bancos destacam-se no nível 1 da Bolsa Lançado no dia 26 de junho pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o selo nível 1 da Governança Corporativa foi um passo importante para que o investidor reconhecesse as empresas comprometidas com a transparência na divulgação de dados e informações relevantes. Mas, segundo analistas, isso não é condição determinante para que o papel seja uma boa opção de investimento. De acordo com o diretor de renda variável da BankBoston Asset Management (BAM), Júlio Ziegelmann, o investidor deve primeiramente observar o setores com melhores condições de valorização e as perspectivas específicas de cada empresa (veja mais informações no link abaixo). Dentre as ações com nível 1 da Bovespa - Bradesco, Itaubanco, Bradespar, Gerdau, Globo Cabo, Itausa, Perdigão S/A, Randon Participações, Sadia S.A., Unibanco Holding, Unibanco, Varig Serviços, Varig Transportes, Varig e Weg - os papéis de instituições financeiras são as mais recomendadas. Ziegelmann explica que as instituições financeiras ganham se os juros estão mais altos e podem manter os lucros mesmo que os juros recuem, pois, neste caso, tendem a aumentar a carteira de crédito. Entre os papéis de bancos indicados no nível 1, Ziegelmann considera que as ações do Itaubanco são as mais indicadas. O preço-alvo da ação, a ser alcançado em um período de 12 meses é de R$ 240, o que projeta um ganho de 28,33% para o período, em relação ao fechamento de ontem. O diretor de estratégia de investimento do Lloyds Asset Management (LAM), Paulo de Sá Pereira, também considera estas ações como uma boa alternativa. "A instituição é muito bem administrada e isso é um ponto muito forte na análise da empresa", explica. Pereira também aponta a Weg como uma alternativa de aplicação que pode trazer rendimentos significativos para o investidor. Segundo ele, a empresa está classificada como exportadora, já que fabrica motores e exporta a maior parte de sua produção. "A alta do dólar favorece as contas da companhia", avalia. Baixa adesão frustra analistas Pelo nível 1, as empresas se comprometem a manter em circulação uma parcela mínima de ações (25% do total); a realizar ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos que favoreçam a dispersão do capital; e melhorar as informações prestadas trimestralmente. Este é o primeiro passo para que a empresa faça parte do Novo Mercado (veja mais informações no link abaixo). Segundo o diretor da LAM, a adesão das empresas à classificação foi muito baixa e frustrou os investidores, considerando-se que o número de empresas que possuem American Depositary Receipts (ADRs) no exterior é muito maior do que o total de empresas que estão no nível 1. O diretor da área de ADR do Citibank para o Brasil, Orlando Viscardi, esclarece que o programa de ADR no exterior inclui 72 empresas brasileiras. "A grande maioria já atende às exigências para o nível 1 da Bovespa, apesar de não serem condições necessárias para o programa de ADRs", afirma. Exemplo disso é a manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% do capital. "O programa de ADR não faz esta exigência, mas a maioria das empresas atende esta característica", explica Viscardi. Das empresas listadas no nível 1, apenas Itausa, Randon Participações, Varig e Weg não têm ADRs.