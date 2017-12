Ações de chips caem com alerta de lucros menores Os alertas da National Semiconductor e da Silicon Storage Technology, realizados ontem, nos EUA, derrubavam as ações das empresas norte-americanas fabricantes de chips nos pregões europeus nesta manhã. Os papéis da National Semiconductor recuavam 10%, enquanto os da Silicon perdiam 12,4%, segundo a Madoff Securities. Minutos antes do fechamento dos mercados norte-americanos, a National Semiconductor informou que espera que seu lucro no primeiro trimestre fiscal, que termina em 25 de fevereiro, fique entre US$ 0,20 e US$ 0,22 por ação, com receitas na faixa entre US$ 475 mi e US$ 480 mi. Antes do anúncio, os prognósticos dos analistas eram de um lucro em torno de US$ 0,31 por ação para a empresa. A National informou que as previsões refletem a queda no recebimento de novas encomendas, uma vez que as empresas de computadores pessoais e de telecomunicação sem fio, seus clientes, estão ajustando os estoques às condições atuais de desaceleração da economia norte-americana. A Silicon Storage, que fabrica chips e cartões de memória para computadores, previu que seu lucro no primeiro trimestre deve ficar entre US$ 0,25 e US$ 0,29, abaixo das previsões de ganho de US$ 0,51 por ação. As informações são das agências internacionais.