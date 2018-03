Ações de despejo aumentam 17,8% em agosto em SP O volume de ações de despejo contra inquilinos inadimplentes na capital paulista registrou alta em agosto, após forte queda em julho. Levantamento mensal organizado pela administradora de condomínios Hubert, com dados do Fórum de Justiça de São Paulo, indica que o número de processos ajuizados por falta de pagamento do aluguel cresceu 17,85% em agosto (1.789 ações), ante 1.518 ações ajuizadas em julho. A queda em julho havia sido de 23,87% ante junho, depois de três meses consecutivos de alta.