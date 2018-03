Ações de despejo caem 6,63% em novembro em SP

No mês passado, houve ingresso de 1.535 ações na Justiça contra inquilinos inadimplentes, ante 1.644 ações apresentadas em outubro. Apesar da queda mensal, o montante de pedidos de despejo ajuizados neste ano é bem superior ao registrado no ano passado. Nos 11 primeiros meses do ano, o volume de processos chegou a 18.736, 10,24% superior aos 16.995 registrados no mesmo período de 2008.

Para o diretor da administradora de condomínios, Hubert Gebara, o aumento substancial no número de ações de despejo neste ano é resultado do avanço nos preços de alugueis. Nos últimos 12 meses encerrados em dezembro, a alta foi de 8,8%, segundo o Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP).

Hubert lembra que, em períodos de recuperação econômica, os proprietários tendem a trocar os inquilinos para obter locações mais vantajosas. Em períodos de crise, eles procuram a Justiça para receber os aluguéis atrasados.