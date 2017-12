Ações de elétricas caíram ontem Segundo a diretora de análise da Fator Doria Atherino, Lika Takahashi, a queda acentuada de algumas ações de elétricas no pregão de ontem está relacionada a dois fatores: a declaração do líder do PSDB, o deputado Aécio Neves (MG), e a realização de parte dos lucros acumulados em janeiro. Neves garantiu, em reunião com a bancada de deputados do PT, que fará todos os esforços para impedir o avanço da privatização do setor energético. "Eu serei um grave obstáculo a que se avance nessa discussão. No que depender de minha ação parlamentar serei um vigoroso opositor, seja a cisão de Furnas ou a venda de outras empresas do setor elétrico, como a Chesf e a Eletronorte", afirmou o deputado. Os papéis preferenciais (PN, sem direito a voto) da Eletropaulo lideraram as baixas do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) com 5,25%. Lika Takahashi, no entanto, lembrou que a expectativa de uma oferta maior de papéis no mercado pode estar pressionando os preços.