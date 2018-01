Ações de empresas ligadas ao turismo caem em Atenas As ações de empresas relacionadas a turismo na Grécia são negociadas em baixa, na Bolsa de Atenas. Segundo operadores, a queda não estaria diretamente relacionada à explosão de três bombas na estação de polícia em Atenas, mas sim ao fato de que o incidente despertou incertezas sobre a segurança no país durante os Jogos Olímpicos. O incidente também pode levar a uma redução do número de visitantes esperados para o evento. De qualquer maneira, os volumes baixos exacerbavam a queda. Os papéis da Hellenic, dona das lojas Duty Free, caíam 2,6%. A Folli Follie, que detém cerca de 25% da Hellenic, perdiam 2,1%. A Attica Enterprises, especializada em cruzeiros marítimos, perdia 3,9%.