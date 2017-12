Ações de exportadoras têm maior estabilidade As ações de companhias exportadoras e de empresas bem gerenciadas estão se comportando como as mais estáveis do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) em 2001. De acordo com analistas, o cenário instável verificado este ano fez com que os investidores procurassem e mantivessem posições em papéis de companhias que ficaram conhecidas como defensivas. Pesquisa realizada pela Economática, a pedido da Agência Estado, mostra que as ações da AmBev, Vale do Rio Doce e Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) foram as mais estáveis do Ibovespa no primeiro semestre. O estudo tomou por base a volatilidade desses papéis, ou seja, quanto eles oscilaram em Bolsa no período. As ações das empresas citadas são as que mais aparecem na lista das menos voláteis. Vale ressaltar que o fato de uma ação apresentar volatilidade baixa não significa que ela seja um bom investimento. O papel pode, por exemplo, cair pouco durante todo o ano e ser considerado estável, já que não apresentou oscilações muito fortes. "Com o racionamento de energia, muitas ações começaram a despencar. As mais voltadas ao mercado externo, ou seja, as menos afetadas por uma suposta queda no nível da economia local foram as mais estáveis", comentou o analista chefe da Itaú Corretora, Reginaldo Alexandre.