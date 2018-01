Ações de tecnologia derrubam mercado taiwanês A bolsa de Taiwan inverteu a tendência e fechou hoje em queda de 1,42%, depois de ter subido 1,79% ontem. Os papéis de tecnologia lideraram as perdas, seguindo a baixa dos principais índices em Nova York ontem (Dow Jones: -1,99%; Nasdaq: -3,89%). O mercado filipino registrou sua quinta baixa consecutiva, já que os problemas financeiros de algumas empresas continua espantando os investidores. O índice local encerrou o dia em -1,38%. Em Seul, o pregão seguiu Wall Street e também fechou em queda. O índice Kospi teve baixa de 0,94%. O Nikkei 225 caiu 0,27%, pelo quinto pregão seguido. Analistas suspeitam da intervenção de fundos ligados ao governo, o que explicaria a queda pouco acentuada do índice. Não houve negociações hoje na Indonésia e na Tailândia por ser feriado nestes países. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,32%; Malásia: +0,05% e Cingapura: +0,72%.