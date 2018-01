Ações de tecnologia lideram alta em Taiwan A bolsa taiuanesa fechou hoje com valorização de 2,36% em razão da recuperação técnica liderada por papéis de tecnologia. O índice Kospi do mercado sul-coreano subiu 0,88%, com compras de investidores estrangeiros interessados principalmente nas ações da Samsung Electronics, cuja cotação fechou 1,60% mais alta hoje. O Nikkei 225 do mercado japonês encerrou o dia em alta de 0,33%. A grande procura por ações de tecnologia, apesar das pressões de venda, garantiram o resultado. Os cenários doméstico e externo deram a tônica a bolsa filipina nesta terça-feira. O índice local caiu 0 71%. Os problemas financeiros de diversas companhias, o déficit orçamentário do governo e a possibilidade de guerra no Iraque preocuparam os investidores em Manila. No intervalo dos negócios as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0 31%; Indonésia: +1,26%; Malásia: -1,32%; Tailândia: +0,30% e Cingapura: +0,09%.