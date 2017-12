Ações de Teles continuam caras na Bovespa O analista Alexandre Constantini, do Bear Stearns, avalia que as ações das empresas de telecomunicação, principalmente as celulares, continuam caras. Esses papéis sofrem as principais quedas da Bovespa. Segundo ele, o ânimo dos investidores em relação ao segmento foi freado por dois motivos. O primeiro é que existia grande expectativa em relação à onda de Internet sem fio e às receitas adicionais que o serviço poderia gerar às companhias. Constantini acredita que essas receitas representarão entre 8% e 13% do total das celulares em cinco anos. Além disso, o mercado contava com a antecipação do processo de consolidação do setor, com fusões e aquisições. Mas, disse, a Anatel só deve permitir mudanças, desde que se respeitem as três áreas determinadas para a telefonia fixa. Para o analista, as ações mais negociadas - Telesp Celular e Tele Celular Sul - são as mais caras atualmente. Ele vê potencial de alta nas duas menos negociadas: Tele Leste e Tele Norte.