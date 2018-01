Ações de teles têm alta depois da decisão pelo IPCA Apesar da decisão do juiz substituto da 2ª Vara Federal em Brasília, Rodrigo Navarro de Oliveira, concedendo liminar mantendo o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) como indexador das tarifas da telefonia fixa, ações de empresas de telefonia fecharam em alta. Exemplo disso é a ação ordinária (ON, com direito a voto) da Embratel, que fechou com valorização de 2,99%. Já a ação preferencial (PN, sem direito a voto) da empresa terminou a sexta-feira com alta de 3,05%. As ações preferenciais da Tele Centro Oeste fecharam em alta de 1,30% e as da Tele Celular Sul, alta de 2,84%. Telemar ON acumulou alta menor, de 0,65% e as PN, de 0,05%. Mas houve papéis deste setor que registraram queda. As ações ordinárias da Telesp Celular Participações fecharam em baixa de 2,25% e as ordinárias, em queda de 0,73%. No fechamento dos negócios, o Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ? subiu 0,79%, para 16.421 pontos. O indicador continua testando máximas de 2001 e bateu hoje uma mais antiga. Segundo apurou a editora Aline Cury Zampieri, trata-se do maior nível desde 5 de março de 2001, quando fechou em 16.537 pontos. Empresas não comentam decisão Ao longo do dia, após a divulgação da decisão da Justiça, algumas empresas de telefonia foram procuradas pela reportagem da Agência Estado. Porém, nenhuma delas quis comentar o assunto. A Brasil Telecom informou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que não irá comentar a decisão liminar, segundo informou a jornalista Sandra Hahn. O diretor de novos negócios e estratégia corporativa da Telemar, André Bianchi Monte Raso, também não quis comentar a decisão do juiz Rodrigo Navarro. "Não é meu âmbito discutir isso aí", afirmou, à jornalista Adriana Chiarini, em entrevista ao final do painel de telecomunicações no seminário "A Cooperação Sul Americana". A Embratel, procurada pela jornalista Alessandra Saraiva, informou que não se pronunciará oficialmente sobre decisão.