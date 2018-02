Ações despencam em Dubai no 1º pregão após moratória

As principais bolsas de ações de Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, fecharam em quedas de mais de 7% nesta segunda-feira, no seu primeiro dia de operações desde que a empresa estatal Dubai World anunciou que atrasará o pagamento de suas dívidas, avaliadas em US$ 58 bilhões.

O Índice do Mercado Financeiro de Dubai caiu 7,3% na primeira hora do pregão depois do feriado religioso do Eid, que durou quatro dias.

Na bolsa de Abu Dhabi a queda foi ainda maior, de 8,2%. Ações dos setores de construção e financeiro caíram quase 10% enquanto que as ações da Dubai World , responsável pela vasta expansão imobiliária do emirado, caíram 15%.

Na semana passada, o anúncio do pedido de moratória da Dubai World causou quedas nos principais mercados internacionais, que estavam ou ainda estão tentando se recuperar da crise global financeira iniciada com a crise de crédito do mercado imobiliário americano, em setembro de 2008.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os problemas do emirado reacenderam temores de uma nova crise de crédito global - que poderia provocar uma queda na demanda global por várias commodities, entre elas o petróleo.

Retomada asiática

Os mercados europeus operam nesta segunda-feira com ligeiras quedas.

A reabertura das bolsas se seguiu ao anúncio de que a Nakheel, subsidiária da Dubai World, pediu a suspensão da comercialização de seus títulos.

Apesar da forte queda nas bolsas de Abu Ahabi e Dubai, as bolsas asiáticas mostraram recuperação - mas os mercados da Ásia fecharam antes do anúncio da Nakheel.

O índice Nikkei de Tóquio teve alta de 2.9% enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, registrou alta de 3,6%. As ações em Xangai tiveram alta de 2,5%.

O iene japonês teve valorização frente ao dólar e a moeda da Coreia do Sul, o won sul-coreano, também teve valorização depois que o Ministério da Fazenda do país informou que os bancos tiveram exposição "limitada" aos problemas financeiros de Dubai.

O preço do barril do petróleo cru subiu 1% para mais de US$ 76, depois da queda acentuada na semana passada, registrada após o anúncio da moratória da Dubai World.

Liquidez

No domingo, o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos anunciou a criação de um mecanismo para oferecer mais liquidez a bancos do país.

Bancos estrangeiros operando nos Emirados Árabes também poderão utilizar o recurso.

O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos também afirmou, em um comunicado, que o sistema bancário dos Emirados Árabes Unidos está mais sólido e com mais liquidez do que no ano passado.

Analistas acreditam que o anúncio tenha a intenção de evitar uma possível corrida aos bancos nos Emirados Árabes e de países do Oriente Médio nesta segunda-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.