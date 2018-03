Ações do Pão de Açúcar operam em alta de cerca de 10%

As ações do Grupo Pão de Açúcar devem ser destaque nesta jornada, após anúncio de associação entre sua empresa Globex e a Casas Bahia. As ações PNA abriram cotadas a R$ 63, com alta de 10,6% e entraram em leilão por 28 minutos após a abertura do Ibovespa. Neste momento, os papéis ainda registram forte valorização, com ganho de 9,06%, cotadas a R$ 62,11, após atingir máxima de R$ 63,70. As ações da Globex seguem em leilão até as 12h.

A empresa ainda está detalhando a operação junto ao mercado, mas informações apuradas pelo Estadão dão conta de que o Grupo Pão de Açúcar ficará com 50% do controle da nova empresa mais uma ação e às Casas Bahia caberá 47,84% das ações ordinárias e 2,21% das preferenciais.

Ontem, Globex ON fechou a quinta-feira com valorização de 35,42%, cotada a R$ 14,49, com giro financeiro de R$ 959,165 mil, envolvendo 73.400 ações. O número de ações negociadas foi muito superior à média diária dos últimos 30 dias no pregão, de 10.153 ações. As ações PNA do Grupo Pão de Açúcar, por sua vez, fecharam em leve baixa de 0,65%, a R$ 56,95, com volume negociado de R$ 46 milhões.

(com Sueli Campo, da Agência Estado)