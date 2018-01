Ações do setor de eletrodomésticos disparam com pacote O pacote do governo para o incentivo do consumo de eletrodomésticos está provocando alta das ações do setor hoje na bolsa paulista. Electrolux PN disparava por volta das 28%, Multibrás PN avançava 14% e Brasmotor PN tinha valorização de 8%. O governo utilizará recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que podem chegar a R$ 400 milhões até o fim do ano, para financiar fogões, geladeiras, máquinas de lavar e TVs para os trabalhadores. O valor do empréstimo para estimular as vendas será de R$ 900, segundo o ministro do Trabalho, Jaques Wagner. O programa também tem como objetivo manter o emprego no setor até dezembro - garantia dada pelos fabricantes ao governo para o lançamento do projeto.