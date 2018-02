Ações européias atingem menor nível em 16 meses As bolsas européias fecharam em seu menor nível em 16 meses nesta quarta-feira em sessão volátil à medida que o temor de uma recessão da economia norte-americana assustou os investidores, puxando para baixo os setores financeiro e energético. Segundo dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, caiu 0,71 por cento, para 1.385 pontos, após atingir a mínima a 1.372, menor nível desde setembro de 2006 durante a sessão. "O mercado de ações está bastante sensível no momento. No ano passado havia a ganância, agora há o medo e em algum ponto entre estes dois extremos existe a razão", disse Dennis Nacken, analista da Allianz Global Investors. Em Londres, o índice Financial Times fechou em queda de 1,37 por cento, a 5.942 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX retrocedeu 1,25 por cento, para 7.471 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 caiu 0,48 por cento, para 5.225 pontos. Em Milão, o índice Mibtel encerrou em baixa de 0,32 por cento, a 27.462 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou desvalorização de 0,92 por cento, para 13.817 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 teve baixa de 3,08 por cento, para 11.526 pontos. (Reportagem Eva Kuehnen)