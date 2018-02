Ações européias atingem mínima de 1 ano com setor alimentício As ações européias fecharam em queda nesta sexta-feira após atingir rapidamente o menor nível desde dezembro de 2006, puxadas pelos fracos desempenhos das ações do setor alimentício e de bebidas. Segundo dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, caiu 0,48 por cento, para 1.429 pontos, acima da mínima de 1.420, menor nível desde dezembro de 2006. "Nós tivemos as festas de final de ano e agora nós estamos com a ressaca características", disse Susanne Lahmann, estrategista de ações no banco alemão Bremer Landesbank. "Os temas ainda são os mesmos, mas agora nós vemos mais e mais medo chegando no mercado", disse ela. Em Londres, o índice Financial Times fechou em queda de 0,33 por cento, a 6.202 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,06 por cento, para 7.717 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 caiu 0,54 por cento, para 5.371 pontos. Em Milão, o índice Mibtel encerrou em alta de 0,07 por cento, a 28.020 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou desvalorização de 0,45 por cento, para 14.458 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 teve baixa de 1,89 por cento, para 12.095 pontos.