Ações européias caem mais de 5% com temor de recessão nos EUA As ações européias despencaram nesta segunda-feira, perdendo mais de 300 bilhões de dólares na sua maior queda desde os ataques de 11 de setembro, à medida que o temor de uma recessão nos Estados Unidos deu início a uma fuga das bolsas. Segundo dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, caiu 5,33 por cento, para 1.286 pontos. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em queda de 5,48 por cento. Em FRANKFURT, o índice DAX despencou mais de 7 por cento. A queda destes três índices blue chips liderou uma queda nos mercados financeiros do tamanho do PIB somado da Irlanda e Romênia. (Reportagem Peter Starck)