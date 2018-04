Ações europeias fecham em alta com bancos e mineradoras As bolsas de valores da Europa fecharam o pregão desta sexta-feira em alta, na esteira dos ganhos dos índices acionários dos Estados Unidos, à medida em que os investidores ignoraram os dados mensais de emprego norte-americanos e compraram ações de bancos e mineradoras, que vinham sofrendo nos últimos dias. O índice FTSEurofirst 300, que acompanha as principais ações europeias, teve alta de 1,7 por cento, para 824 pontos, acumulando valorização de 4 por cento na semana. Dados divulgados nesta sexta-feira mostraram que os empregadores norte-americanos cortaram 598 mil empregos em janeiro, maior redução em 34 anos, levando a taxa de deseprego a subir para 7,6 por cento, em um sinal de um aprofundamento da desaceleração econômica. "Os mercados, de certa forma, já contabilizaram que a primeira metade de 2009 será ruim para o emprego, mas nós vamos precisar ver logo algumas evidências de que o estímulo fiscal está tendo efeito", disse Martin Slaney, diretor de derivativos da GFT Global Markets, em Londres. Os papéis de bancos avançaram, com Royal Bank of Scotland subindo 9 por cento e Deutsche Bank ganhando cerca de 6 por cento. As ações de companhias mineradoras estiveram entre as maiores altas, impulsionadas pelos preços de metais, a partir das expectativas de uma recuperação da demanda. Os ativos da Xstrata avançaram 6 por cento e os da Anglo American exibiram alta de 6,2 por cento. Também apresentando valorização, as ações do grupo de bens de luxo LVMH saltaram 13 por cento, após a companhia ter divulgado resultados que tranquilizaram investidores. Apesar do rali de sexta-feira, o principal índice de ações europeu acumula queda de 0,9 por cento em 2009, após ter afundado 45 por cento no ano passado, atingido pela crise de crédito que levou a economia global a um declínio acentuado e forçou os governos a resgatar várias instituições financeiras. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 1,49 por cento, a 4.291 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 2,97 por cento, para 4.644 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 1,84 por cento, para 3.122 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou com avanço de 2,11 por cento, a 14.673 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou valorização de 1,24 por cento, para 8.544 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 1,7 por cento, para 6.458 pontos. (Reportagem de Blaise Robinson)