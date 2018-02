Ações européias fecham em alta, Société Générale sobe As ações européias fecharam em alta nesta terça-feira, ajudadas pelas expectativas de um corte na taxa de juro norte-americana, enquanto números acima do esperado de encomendas de bens duráveis norte-americanos aliviaram as preocupações com a saúde da maior economia do mundo. As ações do banco francês Société Générale, que na semana passada revelou ter sido vítima de uma fraude, subiram 10,8 por cento, impulsionadas pelos rumores de que seu rival BNP Paribas poderia fazer uma proposta pelo banco em crise. Segundo dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, subiu 1,6 por cento, para 1.338 pontos. Apesar da alta desta terça-feira, o índice acumula queda de 11 por cento em janeiro à medida que os mercados acionários de todo o mundo foram atingidos pelo temor de uma recessão norte-americana. "O aumento das encomendas de bens duráveis é mais forte do que nós esperávamos", afirmaram analistas da Global Equities em nota. "O crescimento das encomendas está mais lento do que aquele visto entre 2004 e 2006, mas não aponta para uma recessão." Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 1,66 por cento, a 5.885 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 1,09 por cento, para 6.892 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 1,92 por cento, para 4.941 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em alta de 1,36 por cento, a 26.209 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou valorização de 1,69 por cento, para 13.246 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 2,44 por cento, para 11.359 pontos. (Reportagem Blaise Robinson)