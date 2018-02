Ações europeias fecham no maior nível em 3 semanas O principal índice das ações europeias terminou em alta nesta quinta-feira, no maior nível de fechamento em três semanas, com o setor de telecomunicações liderando o avanço após a divulgação de balanços, enquanto empresas aéreas ganhavam espaço por notícias de fusões e aquisições.