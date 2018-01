Ações européias fecham no maior nível em 6 anos As ações européias fecharam no nível mais alto em seis anos nesta segunda-feira, 26, impulsionadas por ganhos de empresas de petróleo e gás, como a Total e a BP, que acompanharam a escalada dos preços do petróleo. A Allianz avançou 3%, puxada por melhores avaliações de corretoras após o anúncio da companhia, na última sexta-feira, 23, de que estuda o retorno de investimentos aos acionistas através de dividendos e recompras. O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, subiu 0,4%, para 1.550 pontos, o maior fechamento desde dezembro de 2000. O índice registrou a terceira alta consecutiva. Em Londres, o índice Financial Times fechou em alta de 0,52%, a 6.434 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,5%, para 7.027 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 avançou 0,81%, para 5.762 pontos. Em Milão, o índice Mibtel encerrou em alta de 0,76%, a 33.234 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou ganho de 0,6%, para 14.856 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 registrou desvalorização de 0,13%, para 12.051 pontos.