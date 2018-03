Ações européias fecham no melhor nível em quase 6 anos As bolsas de valores da Europa se recuperaram na quinta-feira, com o melhor fechamento em quase 6 anos. O desempenho foi puxado principalmente pelas empresas do setor de mineração. Durante a sessão, a decisão do Banco Central Europeu de manter a taxa de juro inalterada deu ainda mais ânimo ao mercado acionário. O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, avançou 1,79 por cento, para 1.503 pontos. Foi a maior alta diária desde julho, e o indicador encerrou no melhor nível desde fevereiro de 2001. Em Londres, o índice Financial Times fechou em alta de 1,13 por cento, a 6.230 pontos. O anúncio do Banco da Inglaterra de elevar o juro para o maior patamar em quase 6 anos atrapalhou um pouco a bolsa inglesa. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,84 por cento, para 6.687 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 avançou 1,96 por cento, para 5.609 pontos. Em Milão, o índice Mibtel encerrou em alta de 1,27 por cento, aos 32.210 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou valorização de 1,51 por cento, aos 14.328 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 avançou 0,82 por cento, para 11.488 pontos.