Ações européias têm mínima em 5 meses por tensão com crédito O principal índice das ações européias fechou praticamente estável, mas ficou em terreno negativo pela quinta sessão seguida com a aversão ao risco ainda em níveis elevados por causa dos problemas no setor de crédito. O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, recuou 0,15 por cento, para 1.517 pontos. O índice acumula queda de 5,7 por cento nos últimos cinco pregões. Os bancos estiveram entre os destaques negativos depois que o índice iTraxx Crossover, usado como indicador da confiança para crédito na Europa, atingiu patamares recordes. O Societe Generale caiu 1,8 por cento, e o Santander e o BBVA perderam 1 por cento cada. "O que estamos vendo é as pessoas lembrarem que o risco existe", disse Andrew Lynch, gestor de fundos europeus da Schroders. "Aquisições alavancadas que estavam sendo feitas e ofertas públicas iniciais de ações sugeriam que o apetite das pessoas por risco estava alto, e agora estamos começando a ver que o apetite pelo risco diminuiu de novo", acrescentou. Fusões e aquisições tem sido uma das principais causas da valorização acumulada das ações neste ano. As ações do Commerzbank caíram quase 3 por cento depois que o banco alemão disse esperar perdas de 80 milhões de euros relacionadas ao setor de crédito imobiliário de risco dos Estados Unidos. Os papéis do banco alemão IKB despencaram 20 por cento depois que emitiu alerta de lucro ligado ao mercado de crédito de risco. Entre os principais avanços, o HSBC, maior banco da Europa, subiu 1,4 por cento após informar lucro antes de impostos acima do esperado. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em baixa de 0,15 por cento, a 6.206 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 0,06 por cento, para 7.456 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 teve ligeira alta de 0,04 por cento, para 5.646 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel teve oscilação negativa de 0,02 por cento, a 31.137 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,55 por cento, para 14.507 pontos. Já em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 0,81 por cento, para 13.356 pontos.