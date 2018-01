Ações: Fator recomenda Perdigão A Fator Doria recomendou a compra das ações PN (preferenciais, sem direito a voto) da Perdigão, com preço-alvo de R$ 17,49 por mil ações, sem, no entanto, divulgar o prazo para que essa meta seja atingida. No relatório divulgado pelos os analistas Guilherme Pantano e Wolney Netto, destacaram que a Perdigão é a primeira companhia brasileira do setor de alimentos a receber autorização da Security Exchange Commission (SEC) para negociar ADRs nível II na Bolsa de Nova York. Os analistas acreditam que a empresa ganhará mais visibilidade no mercado internacional e seus papéis passarão a ser uma opção para investidores e fundos estrangeiros. Cada ADR corresponderá a duas ações PN da companhia. A empresa já possuía ADRs nível I, que são negociados no mercado de balcão americano desde 1996. Segundo os analistas, 35% do capital total da companhia está no mercado, sendo que mais 25% do capital estão nas mãos de estrangeiros através da Bovespa.