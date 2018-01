Ações: Fator recomenda venda de BB A Fator Doria Atherino manteve a recomendação de venda das ações PN (preferenciais, sem direito a voto) do Banco do Brasil, com preço-alvo de R$ 9,99 por mil ações, sem explicitar o prazo para que esse patamar seja atingido . Os analistas Paschoal Paione e Renato Prado destacaram o lucro líqüido de R$ 120 milhões em setembro e o lucro acumulado de R$ 373 milhões no terceiro trimestre. O banco informou que os números finais sobre a carteira de crédito ainda não estão prontos. No relatório divulgado hoje, eles afirmaram que o Banco do Brasil está tentando reduzir o volume de operações de maior risco e que, por sua vez, exigem maior provisionamento.